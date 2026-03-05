G2 вышла во вторую стадию ESL Pro League Season 23 по CS 2
Поделиться
G2 Esports обыграла Ninjas in Pyjamas со счётом 2:0 — 13:10 на Anubis и 16:13 на Dust2 — и прошла во вторую стадию ESL Pro League Season 23.
CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Групповой этап 1
05 марта 2026, четверг. 18:00 МСК
G2 Esports
Окончен
2 : 0
Ninjas in Pyjamas
Лучшим игроком серии стал Матуш MATYS Шимко — на Anubis он задал темп со стороны T, а на Dust2 несколько раз спасал команду мультикиллами, в том числе в овертайме. NiP на обеих картах пыталась отыграться: на Anubis довела счёт до 10:13, а на Dust2 перевела игру в овертайм, однако закрыть серию не смогла.
Для NiP поражение ставит под угрозу выход на мэйджор в Кёльне. Команда Марко Snappi Пфайффера слабо начала 2026 год, и сейчас набрать достаточно очков VRS для получения инвайта будет крайне сложно.
Комментарии
- 5 марта 2026
-
20:55
-
20:49
-
20:40
-
20:05
-
20:03
-
20:03
-
19:40
-
19:11
-
19:02
-
18:43
-
18:37
-
18:32
-
18:20
-
18:02
-
17:46
-
17:33
-
16:59
-
16:58
-
16:43
-
16:34
-
16:07
-
15:39
-
15:29
-
14:58
-
14:32
-
14:24
-
14:19
-
14:10
-
13:51
-
13:37
-
13:30
-
13:18
-
13:06
-
12:59
-
12:53