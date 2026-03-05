G2 вышла во вторую стадию ESL Pro League Season 23 по CS 2

G2 Esports обыграла Ninjas in Pyjamas со счётом 2:0 — 13:10 на Anubis и 16:13 на Dust2 — и прошла во вторую стадию ESL Pro League Season 23.

Лучшим игроком серии стал Матуш MATYS Шимко — на Anubis он задал темп со стороны T, а на Dust2 несколько раз спасал команду мультикиллами, в том числе в овертайме. NiP на обеих картах пыталась отыграться: на Anubis довела счёт до 10:13, а на Dust2 перевела игру в овертайм, однако закрыть серию не смогла.

Для NiP поражение ставит под угрозу выход на мэйджор в Кёльне. Команда Марко Snappi Пфайффера слабо начала 2026 год, и сейчас набрать достаточно очков VRS для получения инвайта будет крайне сложно.