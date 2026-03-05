Скидки
Dreamworks начала работу над мультфильмом «Дикий робот 2»

Студия Dreamworks начала работу над мультфильмом «Дикий робот 2» — продолжением анимационного проекта, вышедшего в 2024 году. Вторая часть вновь будет основана на серии книг писателя Питера Брауна, у картины пока нет даты релиза.

Режиссёром будущей ленты выступят Трой Квон («Камуфляж и шпионаж») и Хайди Джо Гилберт («Адам и его собака»). Сценаристом вновь станет Крис Сандерс, автор первого фильма, а также «Как приручить дракона» и «Лило и Стича». В продолжении главная героиня пытается сбежать молочной фермы и вернуться на остров, где живёт её новая семья.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка. Лента собрала в прокате около $ 334 млн и получила номинацию на «Оскар»-2025, уступив латвийскому мультфильму «Поток».

Комментарии
