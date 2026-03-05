Скидки
3DMAX разгромила Team Liquid и прошла во вторую стадию ESL Pro League Season 23 по CS 2

Комментарии

3DMAX обыграла Team Liquid со счётом 2:0 (13:5 на Nuke и 13:10 на Dust2) и прошла во вторую стадию ESL Pro League Season 23. Лучшим игроком серии стал Кевин misutaaa Рабье с рейтингом 1,94.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Групповой этап 1
05 марта 2026, четверг. 20:50 МСК
3DMAX
Окончен
2 : 0
Team Liquid

На Nuke 3DMAX выиграла 10 раундов подряд на стороне CT. На Dust2 misutaaa завершил первую половину с показателем 15-7 и продолжил доминировать после смены сторон. Liquid начала камбэк после выигранного форс-бая и двух клатчей 5 на 2 от 3DMAX, но misutaaa и Maka остановили серию соперника.

Для обеих команд матч имел критическое значение в контексте мэйджора в Кёльне. Шансы 3DMAX на получение инвайта составляют 11%, Liquid — 13%. До дедлайна рейтинга VRS 6 апреля у 3DMAX запланирован лишь один LAN-турнир. Team Liquid выступит на BLAST Open Rotterdam.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

