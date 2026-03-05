Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft анонсировала новую консоль Xbox — Project Helix

Microsoft анонсировала новую консоль Xbox — Project Helix
Комментарии

Компания Microsoft анонсировала новую приставку из семейства Xbox. Консоль разрабатывается под кодовым названием Project Helix, о чём корпорация сообщила в коротком тизере.

Видео доступно на YouTube-канале Gematsu. Права на видео принадлежат Microsoft.

Глава подразделения Xbox Аша Шарма уже поделилась первыми деталями устройства. По её словам, будущая консоль сможет запускать игры, разработанные в том числе и для ПК на Windows. В этом плане приставка будет напоминать обычный компьютер, оптимизированный конкретно для видеоигр.

Первые детали Project Helix должны раскрыть на конференции Game Developer's Conference, которая пройдёт с 9 по 13 марта в Сан-Франциско. Релиз будущей консоли при этом вряд ли состоится в ближайшие годы.

Материалы по теме
Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft — официально
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android