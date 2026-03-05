Microsoft анонсировала новую консоль Xbox — Project Helix

Компания Microsoft анонсировала новую приставку из семейства Xbox. Консоль разрабатывается под кодовым названием Project Helix, о чём корпорация сообщила в коротком тизере.

Видео доступно на YouTube-канале Gematsu. Права на видео принадлежат Microsoft.

Глава подразделения Xbox Аша Шарма уже поделилась первыми деталями устройства. По её словам, будущая консоль сможет запускать игры, разработанные в том числе и для ПК на Windows. В этом плане приставка будет напоминать обычный компьютер, оптимизированный конкретно для видеоигр.

Первые детали Project Helix должны раскрыть на конференции Game Developer's Conference, которая пройдёт с 9 по 13 марта в Сан-Франциско. Релиз будущей консоли при этом вряд ли состоится в ближайшие годы.