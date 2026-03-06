Появился новый кадр фильма «Мандалорец и Грогу»

Издание Empire опубликовало новый кадр фильма «Мандалоец и Грогу», на который хоть и не помогал маленький подопечный главного героя, но он так или иначе всегда где-то прядом с ним.

Свежий кадр «Мандалоца и Грогу»

Фото: Empire

Лента расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая. Картина станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход». Режиссёром ленты выступит Джон Фавро, а продюсером вместе с ним выступил Дэйв Филони, текущий глава Lucasfilm.