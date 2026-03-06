Звезда «Мира Дикого Запада» Венсан Кассел сыграет в четвёртом сезоне «Белого лотоса»
По данным Deadline, к касту нового сезона «Белого лотоса» присоединился Венсан Кассел. Вместе с ним шоу сыграют и менее известные актёры вроде Корантена Фила и Надяи Терешкевич.
Съемки нового сезона «Белого лотоса» проходят во Франции, сколько они займут, трудно сказать. В продолжении мы снова будем следить за группой постояльцев и сотрудников отеля White Lotus в течение недели.
В актёрский состав также вошли Хелена Бонем Картер, Александр Людвиг, Стив Куган, Крис Мессина и другие. Четвёртый сезон, сценарий и режиссура которого принадлежат создателю сериала Уайту, спродюсировали Уайт, Дэвид Бернар и Марк Кеймин.
