Для режиссёра «Чёрной пантеры» Райана Куглера получение «Оскара» совсем не важно

Недавно Райан Куглер, режиссёр «Чёрной пантеры», «Грешников» и других фильмов, рассказал, что получение «Оскара» для него — не конечная цель. Да и своей работой он занимается не ради наград.

По словам Райана, самое главное для него – заниматься любимым делом и дальше дарить людям качественное кино, а награды отходят на задний план.

При всём уважении к академии моя награда – это возможность получить эту работу. Возможность писать сценарии, собирать съёмочную группу, вносить вклад в здравоохранение людей и их семей… Тот факт, что у меня есть эта работа, что я продолжаю её получать – величайший дар.

Последний снятый Куглером фильм «Грешники» наверняка выиграет на «Оскаре» не одну статуэтку.