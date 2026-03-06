Скидки
Расписание первого дня групповой стадии PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Сегодня, 6 марта, начинается турнир PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в групповой стадии.

Расписание матчей PGL Wallachia Season 7 на пятницу, 6 марта

  • 11:00. OG (Европа) — Vici Gaming (Китай);
  • 11:00. PARIVISION (Россия) — Yellow Submarine (Россия);
  • 14:00. Xtreme Gaming (Китай) — Team Spirit (Россия);
  • 14:00. Aurora Gaming (Европа) — MOUZ (Европа);
  • 17:00. Team Liquid (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 17:00. Team Falcons (Европа) — Team Nemesis (Юго-Восточная Азия);
  • 20:00. Tundra Esports (Европа) — Natus Vincere (Европа);
  • 20:00. Team Yandex (Россия) — HEROIC (Европа).
Aurora попрощалась с lorenof — игрок выступит за Falcons на PGL Wallachia 7 по Dota 2
