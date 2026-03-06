Kena: Bridge of Spirits выйдет на Nintendo Switch 2 весной
Приключенческий экшен Kena: Bridge of Spirits доберётся до Nintendo Switch 2. Это случится уже весной, но точную дату пока не говорят.
Главная героиня — Кена, молодая проводница духов, которая использует свои магические способности для помощи умершим людям в переходе из физического мира в мир духов. Её миссия — отыскать таинственный горный храм и раскрыть секреты прошлого.
Трейлер игры на Switch 2
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ember Lab.
Kena 21 сентября 2021 года вышла на PS4, PS5 и ПК, а в августе 2024-го добралась до Xbox One и Xbox Series. Теперь же игра заглянет и на Switch 2.
Комментарии
