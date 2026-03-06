Скидки
Кристиан Бэйл прокомментировал решение снять продолжение «Американского психопата»

Актёр Кристиан Бэйл, известный по ролям во многих фильмах, в том числе по культовому «Американскому психопату», высказался по поводу создания новой картины франшизы.

Сам Бэйл не относится к ленте отрицательно. Он назвал смелыми людей, решивших создать картину и сыграть в ней. Он пожелал удачи каждому причастному к будущему фильму.

Кто бы ни захотел попробовать… Смелый выбор для любого, кто решился на это. Желаю им всего наилучшего, мне нравятся смелые люди.

Сатирический триллер «Американский психопат» вышел в 2000 году и стал популярным среди зрителей. Сюжет ленты повествует о банкире Патрике Бэйтмане, который ведёт роскошную жизнь в Нью-Йорке. Однажды в нём просыпается желание убивать, и он начинает жестоко расправляться со случайными жертвами.

