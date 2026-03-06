Скидки
Assassinʼs Creed Unity теперь работает в 60 FPS на новых консолях

Ubisoft выпустила новый патч для Assassinʼs Creed Unity, с которым на PS5 и Xbox Series наконец-то появилась поддержка 60 FPS. Кроме того, в тайтл также завезли 4K-разрешение.

В последнее время Ubisoft Стала активнее заниматься своими старыми играми. К примеру, в конце 2025 года компания обновила Far Cry 3 и Far Cry 4 для новых консолей, добавив поддержку 60 кадров в секунду. То же самое произошло и с другими тайтлами французов.

Assassinʼs Creed Unity вышла 11 ноября 2014 года. Её релиз сопровождался ужасным техническим состоянием, однако саму игру полюбили за атмосферу, место действия, проработку мелочей и историю.

