Assassinʼs Creed Unity теперь работает в 60 FPS на новых консолях
Ubisoft выпустила новый патч для Assassinʼs Creed Unity, с которым на PS5 и Xbox Series наконец-то появилась поддержка 60 FPS. Кроме того, в тайтл также завезли 4K-разрешение.
В последнее время Ubisoft Стала активнее заниматься своими старыми играми. К примеру, в конце 2025 года компания обновила Far Cry 3 и Far Cry 4 для новых консолей, добавив поддержку 60 кадров в секунду. То же самое произошло и с другими тайтлами французов.
Assassinʼs Creed Unity вышла 11 ноября 2014 года. Её релиз сопровождался ужасным техническим состоянием, однако саму игру полюбили за атмосферу, место действия, проработку мелочей и историю.
