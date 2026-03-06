Скидки
В Dota 2 завершились зимний сезон Dota Plus и ивент «Диковинки Квортеро»

В Dota 2 завершились зимний сезон Dota Plus и ивент «Диковинки Квортеро»
В Dota 2 подошли к концу зимний сезон Dota Plus и ивент «Диковинки Квортеро».

Изначально зимний сезон Dota Plus должен был завершиться 15 марта, однако разработчики перенесли дату окончания на 5 марта — на 10 дней раньше.

Многие игроки ожидали, что сразу после окончания ивента выйдет крупный патч или новое событие, однако этого не произошло. Ранее датамайнеры обнаружили в файлах игры данные об ивенте с ожившими тронами — объекты смогут перемещаться по карте и наносить урон крипам и героям. Когда это событие появится в игре, неизвестно.

В рамках зимних «Диковинок Квортеро» Valve добавила лавку на главной странице Dota 2, где игроки могли получать бесплатные предметы для кастомизации персонажей. Всего в ивенте было 300 уровней. По слухам, мини-ивент с бесплатными скинами будет проводиться четыре раза в 2026 году — зимой, весной, летом и осенью.

