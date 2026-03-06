Скидки
JonahP покинул состав G2 Esports по Valorant — игрок может перейти в Sentinels

Комментарии

G2 Esports объявила об уходе Джоны JonahP Пулиса. Канадец выступал за клуб с ноября 2023 года и был одним из основателей состава в VCT Americas.

За время в G2 JonahP выиграл VCT 2025: Americas Stage 2, занял второе место на Valorant Masters Bangkok 2025 и четвёртое на Masters Toronto 2025. Команда также дважды участвовала в Champions — в 2024 и 2025 годах.

Ранее инсайдеры сообщали, что JonahP и Тайсон TenZ Нго тренируются вместе с Sentinels. JonahP заменит Мирела Kyu Хрустемовича. Для TenZ это станет возвращением в соревновательный Valorant — он ушёл из про-сцены в сентябре 2024 года после Champions.

Возможный состав Sentinels по Valorant

  • Брайан reduxx Сканлон;
  • Джона JonahP Пулис;
  • Джон johnQT Мерит;
  • Тайсон TenZ Нго;
  • Брунo cortezia Кортезия.

Глава Sentinels Роб Мур ранее заявил, что готов вернуть TenZ без колебаний. Поводом для перестройки стали слабые результаты команды на Kickoff.

