Вышел боевик «Военная машина» с Аланом Ричсоном в главной роли

Сегодня на Netflix выпустили боевик «Военная машина» со звездой «Ричера» Аланом Ричсоном в главной роли. Картину уже можно посмотреть на сервисе, но в России он не работает.

На заключительном этапе отбора в рейнджеры армии США тренировочные учения элитной команды превращаются в борьбу за выживание перед лицом невообразимой угрозы, с которой до этого никто не сталкивался. Солдатам предстоит победить своего самого сильного соперника.

Режиссёром выступил Патрик Хьюз («Неудержимые 3», «Телохранитель киллера»). В актёрский состав фильма также вошли Деннис Куэйд, Джай Кортни, Эсай Моралес, Дэниэл Уэббер.

Трейлер «Военной машины»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

