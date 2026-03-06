Скидки
События игры по «Джону Уику» развернутся до первого фильма с Киану Ривзом

Комментарии

Креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс поделился новыми деталями игры по франшизе «Джон Уик». Разработчик заявил, что ему очень повезло работать над адаптацией столь значимого боевика, который изначально напоминает видеоигры.

Уиллитс также рассказал о временных рамках будущего проекта. События игры развернутся до сюжета первого фильма, когда герой отправляется мстить обидчикам за свою собаку.

Самое замечательное в серии «Уика» — когда смотришь фильмы, они похожи на видеоигры. Сперва группа врагов, затем крепкие парни, битва с боссом, потом ещё группа врагов, крепких парней и битва с боссом. Это действительно захватывающе — перенести этот формат в видеоигру. Как будто ты смотришь фильм, но управляешь действием. Это всё, что я могу сказать. Так что да, события игры развернутся до первого фильма. Такой вывод можно было сделать по трейлеру, где Джон делает примерку костюма, и он выглядит моложе, чем в фильмах.

У безымянного проекта по «Джону Уику» нет пока даже примерной даты выхода. За разработку отвечает студия Saber, Warhammer 40,000: Space Marine 2, SnowRunner и других популярных игр.

