Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» вышел в ограниченный кинопрокат
6 марта состоялась ранняя премьера фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». Продолжение культового британского сериала уже можно посмотреть в ограниченном прокате США и Европы. Полноценный релиз на Netflix состоится через две недели, 20-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видел принадлежат Netflix.

Сюжет ленты продолжает культовый сериал и развернётся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Главные роли сыграли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Тим Рот («Бешеные псы»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и другие актёры.

После выхода «Бессмертного человека» франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего проекта перенесут к следующему поколению семьи Шелби.

