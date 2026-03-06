«Очень весело играть». Первые игроки хвалят шутер Marathon от авторов Destiny

5 марта состоялся релиз шутера Marathon. Новая игра студии Bungie вышла на ПК, PS5 и Xbox Series спустя два года после анонса и финального стресс-теста серверов.

Тем временем в Steam уже сформировался рейтинг пользователей. По итогам 5600 обзоров более 90% геймеров рекомендуют новинку. Они хвалят необычный визуальный стиль, механики стрельбы и передвижения, упор на сражения с другими игроками и достойную оптимизацию. Критике подверглись интерфейс и блокировка доступа к игре в России из-за ошибки Tapir.

Что пишут игроки о шутере Marathon

Сделать полную русификацию игры и запретить игрокам из российского сегмента запускать. Вы чего там употребляете?

Наконец-то смелая и запутанная игра с множеством вещей, которые нужно изучать самостоятельно. Команда художников и композиторов, вы заслуживаете премии!

В Marathon очень весело играть. Это не идеальная игра, но с обновлениями она станет ещё лучше.

Сейчас, когда почти все мультиплееры выглядят как условный Call of Duty, с реалистичной серой и скучной графикой, стиль Marathon даёт хоть какое то разнообразие. Ну и геймплей тут в традициях Bungie — шикарный, стрелять и двигаться очень приятно.

Пока что Marathon — настоящий арт-объект. Круче визуала ни в жанре, ни в индустрии ещё не было. Уже за это ставлю лайк.

Крутая игра, не сомневайтесь. «Тарков» на минималках, с героями и способностями и без стресса. Стресса сейчас в мире хватает.