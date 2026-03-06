Скидки
Лариса Гузеева появится в праздничном эпизоде «Простоквашино» к 8 марта

Лариса Гузеева появится в праздничном эпизоде «Простоквашино» к 8 марта
Студия «Союзмультфильм» анонсировала праздничный выпуск мультсериала «Простоквашино». В нём появится знаменитая российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Эпизод выйдет уже 7 марта в онлайн-кинотеатре Okko, он приурочен к Международному женскому дню.

Видео доступно во VK-канале Все трейлеры. Права на видео принадлежат «Союзмультфильм».

По сюжету эпизода Лариса Гузеева случайно оказывается в Простоквашино, вдохновляется деревенской жизнью и уже задумывается о покупке дома. Однако такое развитие событий заставляет потерять покой няню Маргариту Егоровну, ведь теперь у неё появилась яркая конкурентка в борьбе за сердце почтальона Печкина.

Ранее в перезапущенном анимационном проекте побывали и другие популярные артисты, включая комика Гарика Харламова, певца Сергея Жукова и Владимира Путина.

Владимир Путин появится в мультсериале «Простоквашино»
