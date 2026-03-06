Скидки
HBO представила студентов всех факультетов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер»

Компания HBO анонсировала ведущих актёров на роли студентов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер». Авторы показали учащихся сразу четырёх факультетов, которые уже снимаются в первом сезоне проекта.

Гриффиндор

Фото: HBO

  • Орсон Мэтьюз — Оливер Вуд, капитан команды по квиддичу.
  • Аша Соэтан — Анджелина Джонсон, охотница команды по квиддичу.
  • Эр Фаррелл — Кэти Белл, охотница команды по квиддичу.
  • Серрана Су-Линг Блисс — Алисия Спиннет, охотница команды по квиддичу.
  • Итан Смит — Ли Джордан, комментатор матчей по квиддичу и лучший друг близнецов Уизли.

Слизерин

Фото: HBO

  • Оливер Крофт — Маркус Флинт, капитан команды по квиддичу.
  • Д’Анжелу Осей Киссиеду — Грэхэм Монтегю, охотник команды по квиддичу.
  • Дилан Хит — Эдриан Пьюси, охотник команды по квиддичу.
  • Корнелиус Брэндрет — Теренс Хиггс, ловец команды по квиддичу.
  • Эддисон Берч — Майлз Блетчли, вратарь команды по квиддичу.
  • Джеймс Дауэлл — Люциан Боул, загонщик команды по квиддичу.
  • Генри Медхёрст — Перегрин Деррек, загонщик команды по квиддичу.
  • Лайла Барвик — Пэнси Паркинсон, однокурсница и подруга Драко Малфоя.

Когтевран

Фото: HBO

  • Анджула Мурали — Падма Патил, однокурсница Гарри Поттера.
  • Аарон Чжао — Терри Бут, однокурсник Гарри Поттера.
  • Скарлет Арчер — Пенелопа Кристал, подруга Перси Уизли, брата Рона.
  • Ив Уоллс — Лайза Турпин, однокурсница Гарри Поттера.

Пуффендуй

Фото: HBO

  • Индия Мун — Ханна Аббот, однокурсница Гарри Поттера.
  • Джеймс Тревельян Бакл — Джастин Финч-Флетчли, однокурсник Гарри Поттера.
  • Сиан Игл-Сервис — Эрни Макмиллан, однокурсник Гарри Поттера.
  • Джазмин Левин — Сьюзен Боунс, однокурсница Гарри Поттера.

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» подходят к концу в Великобритании. Премьера шоу состоится в начале 2027 года в онлайн-кинотеатре HBO Max.

