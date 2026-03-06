HBO представила студентов всех факультетов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер»

Компания HBO анонсировала ведущих актёров на роли студентов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер». Авторы показали учащихся сразу четырёх факультетов, которые уже снимаются в первом сезоне проекта.

Гриффиндор

Фото: HBO

Орсон Мэтьюз — Оливер Вуд, капитан команды по квиддичу.

— Оливер Вуд, капитан команды по квиддичу. Аша Соэтан — Анджелина Джонсон, охотница команды по квиддичу.

— Анджелина Джонсон, охотница команды по квиддичу. Эр Фаррелл — Кэти Белл, охотница команды по квиддичу.

— Кэти Белл, охотница команды по квиддичу. Серрана Су-Линг Блис с — Алисия Спиннет, охотница команды по квиддичу.

с — Алисия Спиннет, охотница команды по квиддичу. Итан Смит — Ли Джордан, комментатор матчей по квиддичу и лучший друг близнецов Уизли.

Слизерин

Фото: HBO

Оливер Крофт — Маркус Флинт, капитан команды по квиддичу.

— Маркус Флинт, капитан команды по квиддичу. Д’Анжелу Осей Киссиеду — Грэхэм Монтегю, охотник команды по квиддичу.

— Грэхэм Монтегю, охотник команды по квиддичу. Дилан Хит — Эдриан Пьюси, охотник команды по квиддичу.

— Эдриан Пьюси, охотник команды по квиддичу. Корнелиус Брэндрет — Теренс Хиггс, ловец команды по квиддичу.

— Теренс Хиггс, ловец команды по квиддичу. Эддисон Берч — Майлз Блетчли, вратарь команды по квиддичу.

— Майлз Блетчли, вратарь команды по квиддичу. Джеймс Дауэлл — Люциан Боул, загонщик команды по квиддичу.

— Люциан Боул, загонщик команды по квиддичу. Генри Медхёрст — Перегрин Деррек, загонщик команды по квиддичу.

— Перегрин Деррек, загонщик команды по квиддичу. Лайла Барвик — Пэнси Паркинсон, однокурсница и подруга Драко Малфоя.

Когтевран

Фото: HBO

Анджула Мурали — Падма Патил, однокурсница Гарри Поттера.

— Падма Патил, однокурсница Гарри Поттера. Аарон Чжао — Терри Бут, однокурсник Гарри Поттера.

— Терри Бут, однокурсник Гарри Поттера. Скарлет Арчер — Пенелопа Кристал, подруга Перси Уизли, брата Рона.

— Пенелопа Кристал, подруга Перси Уизли, брата Рона. Ив Уоллс — Лайза Турпин, однокурсница Гарри Поттера.

Пуффендуй

Фото: HBO

Индия Мун — Ханна Аббот, однокурсница Гарри Поттера.

— Ханна Аббот, однокурсница Гарри Поттера. Джеймс Тревельян Бакл — Джастин Финч-Флетчли, однокурсник Гарри Поттера.

— Джастин Финч-Флетчли, однокурсник Гарри Поттера. Сиан Игл-Сервис — Эрни Макмиллан, однокурсник Гарри Поттера.

— Эрни Макмиллан, однокурсник Гарри Поттера. Джазмин Левин — Сьюзен Боунс, однокурсница Гарри Поттера.

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» подходят к концу в Великобритании. Премьера шоу состоится в начале 2027 года в онлайн-кинотеатре HBO Max.