HBO представила студентов всех факультетов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер»
Компания HBO анонсировала ведущих актёров на роли студентов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер». Авторы показали учащихся сразу четырёх факультетов, которые уже снимаются в первом сезоне проекта.
Гриффиндор
Фото: HBO
- Орсон Мэтьюз — Оливер Вуд, капитан команды по квиддичу.
- Аша Соэтан — Анджелина Джонсон, охотница команды по квиддичу.
- Эр Фаррелл — Кэти Белл, охотница команды по квиддичу.
- Серрана Су-Линг Блисс — Алисия Спиннет, охотница команды по квиддичу.
- Итан Смит — Ли Джордан, комментатор матчей по квиддичу и лучший друг близнецов Уизли.
Слизерин
Фото: HBO
- Оливер Крофт — Маркус Флинт, капитан команды по квиддичу.
- Д’Анжелу Осей Киссиеду — Грэхэм Монтегю, охотник команды по квиддичу.
- Дилан Хит — Эдриан Пьюси, охотник команды по квиддичу.
- Корнелиус Брэндрет — Теренс Хиггс, ловец команды по квиддичу.
- Эддисон Берч — Майлз Блетчли, вратарь команды по квиддичу.
- Джеймс Дауэлл — Люциан Боул, загонщик команды по квиддичу.
- Генри Медхёрст — Перегрин Деррек, загонщик команды по квиддичу.
- Лайла Барвик — Пэнси Паркинсон, однокурсница и подруга Драко Малфоя.
Когтевран
Фото: HBO
- Анджула Мурали — Падма Патил, однокурсница Гарри Поттера.
- Аарон Чжао — Терри Бут, однокурсник Гарри Поттера.
- Скарлет Арчер — Пенелопа Кристал, подруга Перси Уизли, брата Рона.
- Ив Уоллс — Лайза Турпин, однокурсница Гарри Поттера.
Пуффендуй
Фото: HBO
- Индия Мун — Ханна Аббот, однокурсница Гарри Поттера.
- Джеймс Тревельян Бакл — Джастин Финч-Флетчли, однокурсник Гарри Поттера.
- Сиан Игл-Сервис — Эрни Макмиллан, однокурсник Гарри Поттера.
- Джазмин Левин — Сьюзен Боунс, однокурсница Гарри Поттера.
Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» подходят к концу в Великобритании. Премьера шоу состоится в начале 2027 года в онлайн-кинотеатре HBO Max.
