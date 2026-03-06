Скидки
Звезда сериала «Тьма» Лиза Викари снимется в триллере по книгам «Стёпка-растрёпка»

Немецкая актриса Лиза Викари нашла себе новый голливудский проект. Звезда сериала «Тьма» сыграет в сериале «Стёпка-растрёпка» по мотивам произведений Генриха Гофмана.

Будущая картина расскажет историю следователя, который раскрывает ритуальные убийства, вдохновлённые мрачными, предостерегающими историями. Сериал описывается как современный триллер, выступающий в роли семейной драмы с исследованием темы наказания и прощения.

Съёмки проекта уже начались в Германии, шоураннерами выступают Янтье Фризе и Баран бо Одар, работавшие над «Тьмой» и «1899». Сериал должен выйти в 2027 году в онлайн-кинотеатре HBO Max.

