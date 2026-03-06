Скидки
Сериал Неуязвимый, 4-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый»
Уже 18 марта состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый». Новый сезон продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. В продолжении герой и его друзья дадут отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум.

В четвёртый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 22 апреля.

Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 марта
2-я серия18 марта
3-я серия18 марта
4-я серия25 марта
5-я серия1 апреля
6-я серия8 апреля
7-я серия15 апреля
8-я серия22 апреля
