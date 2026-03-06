Уже 18 марта состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый». Новый сезон продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. В продолжении герой и его друзья дадут отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум.

В четвёртый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 22 апреля.

Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый»