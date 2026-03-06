Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый»
Уже 18 марта состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый». Новый сезон продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. В продолжении герой и его друзья дадут отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум.
В четвёртый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 22 апреля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 марта
|2-я серия
|18 марта
|3-я серия
|18 марта
|4-я серия
|25 марта
|5-я серия
|1 апреля
|6-я серия
|8 апреля
|7-я серия
|15 апреля
|8-я серия
|22 апреля
