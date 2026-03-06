Скидки
В Индонезии запретили доступ к соцсетям детям младше 16 лет — вслед за Австралией

В Индонезии официально заблокировали доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Об этом заявила министр связи и цифровых технологий страны Меутья Хафид.

По словам политика, деактивация аккаунтов в соцсетях, которые нарушают возрастные ограничения, начнётся уже 28 марта. Речь идёт о популярных платформах, таких как X, TikTok, YouTube, Roblox и других сервисах. Хафид заявила, что правительство таким образом поможет родителям защитить их детей от опасного контента.

Аккаунты детей младше 16 лет на платформах начнут деактивироваться, начиная с YouTube, TikTok, X, Bigo Live и Roblox. Правительство вмешивается, чтобы родителям больше не приходилось бороться в одиночку с гигантами алгоритмов. Внедрение начнётся 28 марта.

Ранее подобный закон появился в Австралии. Следить за нарушениями должны сами администраторы соцсетей, а за неисполнение законопроекта им грозит штраф около $ 32 млн.

О запрете соцсетей во Франции:
Во Франции одобрили запрет соцсетей детям до 15 лет
