Трейлер аниме «Цугаи загробного мира» от авторов «Стального алхимика» — выход 4 апреля

Студия Bones представила трейлер аниме-сериала Daemons of the Shadow Realm («Цугаи загробного мира»). Премьера проекта состоится 4 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bones.

Сюжет аниме разворачивается в мире, где некоторые люди способны контролировать мистических существ — Цугаи. Главным героем станет обычный парень из деревни, сестра-близнец которого работает в тюрьме неподалёку. Выясняется, что тихий уголок мира скрывает множество тайн.

Сериал выступит экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы — она известна по созданию «Стального алхимика». Адаптацией занимается студия Bones, известная по популярному аниме «Моя геройская академия».

