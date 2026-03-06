Скидки
В России запрещают рекламу на YouTube и в «Телеграме»
Российский YouTube блогер Александра Поснова заявила о возбуждении дела в её отношении. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

По словам Александры, 5 марта ей пришёл документ на электронную почту от Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС). Там сказано, что на блогера заведено дело «по факту распространения рекламы ореховых батончиков CRUNCH от r.a.w.life на YouTube-канале». Пока неясно, настоящее ли это дело или нет, ведь на сайте ФАС информации о нём нет. Сама Александра назвала случившееся «новой реальностью» для нынешних блогеров.

Это не кликбейт, это новая реальность нынешних блогеров, ну и вообще всех, кто ведёт соцсети, размещает рекламу. Хотя на самом деле ни «Телеграм», ни YouTube не являются пока что официально запрещёнными. И в документе у меня ссылались на то, что YouTube не заблокирован в России, но внесён в реестр нежелательных ресурсов и доступ к нему формально ограничен. Замедлена скорость работы серверов. Я уже связалась с юристом, у нас неплохая позиция, на самом деле, поэтому мы можем это оспорить.

Ранее ФАС сообщила разным СМИ, что размещение рекламы на YouTube и в «Телеграме» теперь является нарушением. В ведомстве заявили, что распростраенение не допускается на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

О потенциальной блокировке «Телеграма»:
«Телеграм» заблокируют в России в начале апреля — СМИ
