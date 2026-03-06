В королевскую битву Battlefield Redsec добавили одиночный режим

Компания Electronic Arts объявила о начале тестирования одиночного режима для Battlefield Redsec — королевской битвы для шутера Battlefield 6. Возможность опробовать режим будет доступна с 6 по 9 марта.

Одиночный способ игры для королевской битвы сообщество фанатов просило ещё после выхода Redsec. Судя по всему, разработчики решили послушать поклонников и начать работать над режимом. Для участия в тестировании необходимо перейти в раздел Battlefield Labs в самом шутере и выбрать нужный раздел. Для этого не понадобится запуск отдельного клиента или дополнительная загрузка.

Бесплатная королевская битва Battlefield Redsec вышла 28 октября 2025 года. Проект представлят собой аналог популярнейшей Call of Duty: Warzone. Одной из важнейших особенностей режима стала смертоносность сужающейся зоны — она моментально убивает игроков, а не постепенно снижает здоровье, как в других королевских битвах.