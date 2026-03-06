Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоррор «Полутон» со звездой «Рассказа служанки» выйдет в России в апреле

Хоррор «Полутон» со звездой «Рассказа служанки» выйдет в России в апреле
Комментарии

Компания «Про: взгляд» объявила, что хоррор The Undertone («Полутон») от студии А24 официально выйдет в России. Картина появится в российских кинотеатрах в апреле. Точная дата станет известна позднее.

Лента расскажет о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию.

Главные роли в ленте исполнили Нина Кири («Рассказ служанки»), Кристен Холден-Рид («Викинги») и Мишель Дюке («Трое мужчин и младенец»). Постановщиком выступил Айан Туасон, для которого хоррор стал дебютной режиссёрской работой в большом кино. Мироая премьера хоррора состоится 13 марта.

О другом популярном фильме:
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android