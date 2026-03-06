Хоррор «Полутон» со звездой «Рассказа служанки» выйдет в России в апреле

Компания «Про: взгляд» объявила, что хоррор The Undertone («Полутон») от студии А24 официально выйдет в России. Картина появится в российских кинотеатрах в апреле. Точная дата станет известна позднее.

Лента расскажет о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию.

Главные роли в ленте исполнили Нина Кири («Рассказ служанки»), Кристен Холден-Рид («Викинги») и Мишель Дюке («Трое мужчин и младенец»). Постановщиком выступил Айан Туасон, для которого хоррор стал дебютной режиссёрской работой в большом кино. Мироая премьера хоррора состоится 13 марта.