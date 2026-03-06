Скидки
NAVI обыграла Monte в стартовом матче второй стадии на ESL Pro League Season 23 по CS 2

NAVI обыграла Monte в стартовом матче второй стадии на ESL Pro League Season 23 по CS 2


Natus Vincere одержала победу над Monte со счётом 2:1 в первом матче второй стадии ESL Pro League Season 23. Команда Андрея B1ad3 Городенского забрала Inferno (13:1) и Mirage (13:11), уступив Dust2 (4:13).

Лучшим игроком серии стал Дрин makazze Шакири — он завершил матч с K/D 59-33 и рейтингом 1,71. Для косовского игрока это один из лучших результатов в карьере. На Inferno NAVI практически не оставила шансов сопернику, отдав лишь один раунд за всю карту.

NAVI прошла в корзину 1-0, Monte опустилась в корзину 0-1. Соперники обеих команд в следующем раунде определятся по итогам текущего игрового дня.


