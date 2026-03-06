Скидки
Шпионский сериал «Ночной агент» получит четвёртый сезон

Стриминговый сервис Netflix сообщил о продлении сериала «Ночной агент» на четвёртый сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна. Съёмки шоу пройдут в Лос-Анджелесе.

Проект рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. В третьем сезоне герою дали новое задание — он должен выследить молодого агента казначейства, который сбежал в Стамбул с секретными правительственными данными.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. Проект оказался самым популярным телесериалом 2023-го в сервисе, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев после выхода. Третий сезон также стал популярным на сервисе, а его просмотры достигли 8,4 млн за неделю после выхода.

