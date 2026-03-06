«Смесь «Хищника» и Metal Gear Solid»: Хидео Кодзима — о боевике «Военная машина»

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своим мнением о фильме «Военная машина». Впечатления от просмотра боевика геймдизайнер опубликовал на своей странице в соцсети X.

Разработчик похвалил фильм, назвав его занимательным. Кодзима отметил, что по духу картина напоминает смесь «Хищника» и его видеоигровой серии Metal Gear Solid. По мнению геймдизайнера, лента удачно воссоздаёт атмосферу научно-фантастических боевиков 80-х и 90-х годов.

«Военная машина» оказалась довольно занимательным фильмом. Это, по сути, смесь «Хищника» и Metal Gear Solid. Фильм, который понравится гикам и действительно воссоздаёт атмосферу научно-фантастических боевиков 80-х и 90-х годов. Если вам нравится подобное, вы получите от него огромное удовольствие. Алан Ричсон из сериала «Джек Ричер» отлично вжился в роль.

«Военная машина» вышла на стриминговом сервисе Netflix 6 марта. Лента рассказывает о том, как на заключительном этапе отбора в рейнджеры армии США тренировочные учения элитной команды превращаются в борьбу за выживание перед лицом невообразимой угрозы, с которой до этого никто не сталкивался. Солдатам предстоит победить своего самого сильного соперника.