Атмосферные кадры фильма «Отверженные» по роману Виктора Гюго — выход в России 15 октября

Кинокомпания Studiocanal представила атмосферные кадры фильма «Отверженные». Новая адаптация эпического романа Виктора Гюго официально выйдет в России 15 октября.

Фото: Studiocanal

«Отверженные» расскажут о каторжнике по имени Жан Вальжан, который скрывается от полиции после побега из тюрьмы. Его ищет инспектор Жавер, который считает поимку преступника своей главной целью в жизни. Главные роли исполнили Венсан Линдон («Прекрасная зелёная»), Ноэми Мерлан («Жюли Леско»), Тахар Рахим («Пророк») и другие актёры. Режиссёром выступил Фред Кавайе («Три дня на побег»).

Легендарный роман «Отверженные» получал десятки экранизаций. В 2012 году выходила адаптация-мюзикл от режиссёра Тома Хупера («Король говорит!»), с Хью Джекманом и Расселом Кроу в главных ролях. Картина получила три премии «Оскар».