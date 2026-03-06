Team Spirit начала ESL Pro League Season 23 с победы над 3DMAX

Team Spirit разгромила 3DMAX со счётом 2:0 в стартовом матче второй стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2 — 13:10 на Nuke и 13:7 на Overpass.

Лучшим игроком серии стал Данил donk Крышковец с K/D 46-23 и рейтингом 1,79. Также в этой серии Андрей tN1R Татаринович оформил свой первый эйс в составе Spirit.

Spirit прошла в корзину 1-0, 3DMAX опустилась в корзину 0-1. Соперники команд в следующем раунде определятся по итогам игрового дня.

ESL Pro League Season 23 проходит с 1 по 15 марта — после двух онлайн-стадий команды сыграют плей-офф на LAN в Стокгольме. Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс.