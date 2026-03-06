Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Документальный фильм о скандальной Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 27 марта

Документальный фильм о скандальной Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 27 марта
Комментарии

Журналист Кейд Ондер анонсировал документальный фильм о разработке скандального шутера Call of Duty: Modern Warfare 3. Картина выйдет уже 27 марта на личном YouTube-канале автора.

Лента расскажет о тяжёлом создании третьей части знаменитой франшизы 2011 года, после ухода авторов серии Винса Замплелы и Джейсона Уэста из студии Infinity Ward. Кейд Ондер отметил, что в фильме будут представлены эксклюзивные интервью с разработчиками видеоигры.

16 лет назад компания Activision уволила Винса Зампеллу и Джейсона Уэста из Infinity Ward, поставив под угрозу будущее Call of Duty. Я снял документальный фильм с эксклюзивными интервью с бывшими разработчиками студии, который рассказывает историю о том, как команда преодолела невероятные трудности, чтобы создать Modern Warfare 3.

Кейд Ондер также рассказал, что лента станет его дебютом в создании документальных фильмов. Он отметил, что решил снять картину после потери работы в издании ComicBook.

О другой популярной видеоигре:
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android