Документальный фильм о скандальной Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 27 марта

Журналист Кейд Ондер анонсировал документальный фильм о разработке скандального шутера Call of Duty: Modern Warfare 3. Картина выйдет уже 27 марта на личном YouTube-канале автора.

Лента расскажет о тяжёлом создании третьей части знаменитой франшизы 2011 года, после ухода авторов серии Винса Замплелы и Джейсона Уэста из студии Infinity Ward. Кейд Ондер отметил, что в фильме будут представлены эксклюзивные интервью с разработчиками видеоигры.

16 лет назад компания Activision уволила Винса Зампеллу и Джейсона Уэста из Infinity Ward, поставив под угрозу будущее Call of Duty. Я снял документальный фильм с эксклюзивными интервью с бывшими разработчиками студии, который рассказывает историю о том, как команда преодолела невероятные трудности, чтобы создать Modern Warfare 3.

Кейд Ондер также рассказал, что лента станет его дебютом в создании документальных фильмов. Он отметил, что решил снять картину после потери работы в издании ComicBook.