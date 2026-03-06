Скидки
Стартовали съёмки продолжения сериала «Острые козырьки»

Стартовали съёмки продолжения сериала «Острые козырьки»
Издание What's on netflix сообщило о старте съёмок продолжения культового сериала «Острые козырьки». Производство шоу сейчас проходит в британском городе Сток-он-Трент.

Сюжет предстоящего проекта выступит продолжением фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», премьера которого в ограниченном прокате состоялась 6 марта. Сериал расскажет о новом поколении семьи Шелби, которое будет бороться за право обладания масштабным проектом реконструкции Бирмингема после окончания Второй мировой войны.

Исполнительными продюсерами нового сериала по «Острым козырькам» выступят создатель оригинального шоу Стивен Найт и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»). Авторы выпустят два сезона по шесть эпизодов. Дата выхода проекта пока неизвестна.

О другом популярном сериале:
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
