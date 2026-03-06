Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Прыгуны» от Pixar собрал более $ 3 млн ещё до премьеры

Мультфильм «Прыгуны» от Pixar собрал более $ 3 млн ещё до премьеры
Комментарии

6 марта в мировом прокате состоялась премьера мультфильма «Прыгуны». Сборы картины на предпоказах уже достигли $ 3,2 млн.

Таким образом, новая лента студии Pixar уже обогнала другие популярные мультфильмы компании. «Прыгуны» собрали на предпоказах больше, чем «Вперёд» ($ 2,7 млн) и «Элементарно» ($ 2,5 млн). Если учитывать, что картине предрекают стартовые сборы около $ 88 млн, она может обогнать мультфильм «Тайна Коко» 2017 года по кассе за первые выходные.

Главной героиней «Прыгунов» выступает женщина-учёный, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

О другом популярном мультфильме:
Фото
Яркий постер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» — финальный трейлер 9 марта
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android