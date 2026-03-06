MiLAN стал тренером Team Spirit по Dota 2 на тестовый период

Team Spirit объявила о подписании Милана MiLAN Козомары на позицию тренера в составе по Dota 2. Он присоединился к команде на тестовый период — его первым турниром станет PGL Wallachia Season 7.

Ранее Козомара тренировал Nouns и NAVI. В качестве игрока он выступал за HellRaisers, Chaos, Quincy Crew и Level UP. MiLAN рассказал, что коммуникация в команде проходит на двух языках.

Во время драфтов мы переходим на английский язык, чтобы все были в курсе обсуждения. Даже после драфтов, когда мы разбираем игры, они говорят на русском, я — на английском, но мы понимаем друг друга, и это самое главное.

Также в основной состав Spirit вернулся Денис Larl Сигитов, находившийся в инактиве с января 2026 года. За время его отсутствия команда выступала с Маратом Mirele Газетдиновым.