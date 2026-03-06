Скидки
Драйвовый тизер второго сезона «Сорвиголовы» от Marvel — выход 24 марта

Драйвовый тизер второго сезона «Сорвиголовы» от Marvel — выход 24 марта
Компания Marvel представила драйвовый тизер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Премьера продолжения супергеройского шоу состоится 24 марта на стриминговом сервисе Disney+. Всего во второй сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Сериал представляет собой перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Первый сезон шоу вышел весной 2025 года. Сериал высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 87% свежести от обозревателей и 78% – от зрителей. В продолжении также появятся Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер, а также звезда «Крика» Мэттью Лиллард.

