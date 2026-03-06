Скидки
Адам Смэшер из Cyberpunk 2077 появится в Fortnite

Компании Epic Games и CD Projekt RED объвили о второй коллаборации знаменитых игр Cyberpunk 2077 и Fortnite. Дата начала кроссовера пока неизвестна.

Разработчики намекнули, что в онлайн-игре появится злодей из Cyberpunk 2077 по имени Адам Смэшер. Подробности о предстоящей коллаборации появятся позже.

Первое взаимодействие Fortnite и Cyberpunk 2077 прошло в 2024 году. В рамках события в игре появились Джонни Сильверхенд и женская версия главного героя Ви. Для разработчиков Fortnite такие коллаборации далеко не первые. Так, недавно в игре стартовал кросссовер c популярной Honkai: Star Rail, вместе с которым в проекте появились персонажи Блэйд и Кайфка.

