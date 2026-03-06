Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Cъёмки четвёртого сезона «Укрытия» завершены — он станет финалом сериала

Cъёмки четвёртого сезона «Укрытия» завершены — он станет финалом сериала
Комментарии

Компания Apple объявила о завершении съёмок четвёртого сезона сериала «Укрытие». Производство закончилось спустя примерно полгода после старта — оно началось ещё в августе 2025 года.

Таким образом, авторы шоу закончили производство всего сериала. Четвёртый сезон станет большим финалом «Укрытия», которое запустилось в 2023 году и стало одним из флагманских проектов онлайн-кинотеатра Apple TV.

Интересно, что в компании пока не делились планами о выходе сериала. Второй сезон завершился ещё в январе 2025 года, при этом в мае авторы уже отсняли третий сезон. Продолжение может выйти уже в ближайшие месяцы, а финальный четвёртый сезон наверняка появится в начале 2027 года.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Главные роли в шоу исполняют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Харриет Уолтер («Вавилон») и Коммон («Джон Уик 2»).

Материалы по теме
Всё, что известно про третий сезон «Укрытия»
Всё, что известно про третий сезон «Укрытия»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android