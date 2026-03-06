JonahP присоединился к составу Sentinels по Valorant

Организация Sentinels объявила о подписании Джоны JonahP Пулиса в состав по Valorant. Переход подтвердил ранее появлявшиеся инсайды.
JonahP выступал за G2 Esports с ноября 2023 года. В составе команды он выиграл VCT 2025: Americas Stage 2, занял второе место на Valorant Masters Bangkok 2025 и четвёртое – на Masters Toronto 2025. Команда также дважды участвовала в Champions — в 2024 и 2025 годах.
JonahP займёт место Мирела Kyu Хрустемовича. Также остаётся открытым вопрос с Маршаллом N4RRATE Мэсси — ранее на его позицию организация тестировала Тайсона TenZ Нго.
Текущий состав Sentinels
- Яссин reduxx Абоулазм
- Джона JonahP Пулис
- Мохамед Амин johnqt Уарид
- Маршалл N4RRATE Мэсси
- Габриэль cortezia Кортез
- Мирел Kyu Хрустемович
Следующим турниром для Sentinels станет VCT 2026: Americas Stage 1, который стартует 10 апреля.