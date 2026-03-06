Скидки
JonahP присоединился к составу Sentinels по Valorant

Организация Sentinels объявила о подписании Джоны JonahP Пулиса в состав по Valorant. Переход подтвердил ранее появлявшиеся инсайды.

JonahP выступал за G2 Esports с ноября 2023 года. В составе команды он выиграл VCT 2025: Americas Stage 2, занял второе место на Valorant Masters Bangkok 2025 и четвёртое – на Masters Toronto 2025. Команда также дважды участвовала в Champions — в 2024 и 2025 годах.

JonahP займёт место Мирела Kyu Хрустемовича. Также остаётся открытым вопрос с Маршаллом N4RRATE Мэсси — ранее на его позицию организация тестировала Тайсона TenZ Нго.

Текущий состав Sentinels

  • Яссин reduxx Абоулазм
  • Джона JonahP Пулис
  • Мохамед Амин johnqt Уарид
  • Маршалл N4RRATE Мэсси
  • Габриэль cortezia Кортез
  • Мирел Kyu Хрустемович

Следующим турниром для Sentinels станет VCT 2026: Americas Stage 1, который стартует 10 апреля.

