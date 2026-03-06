Первые кадры боевика «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом — премьера 15 мая

Издание Collider представило дебютные кадры фильма «Вне закона» от Гая Ричи. Лента выйдет в мировой прокат 15 мая и также официально доберётся до России.

Фото: Collider/Black Bear

Сюжет картины расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в апреле 2025 года, однако релиз перенесли на более поздний срок.

Главные роли в фильме исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»). Режиссёром выступил Гай Ричи («Джентльмены», «Большой куш»).