Paper Rex с россиянином something вышла в полуфинал Valorant Masters Santiago 2026

Paper Rex одержала победу над FURIA со счётом 2:1 в четвертьфинале верхней сетки Valorant Masters Santiago 2026. Серия завершилась на картах Haven (9:13), Breeze (13:4) и Split (13:7).

После поражения на Haven Paper Rex уверенно забрала Breeze, не оставив сопернику шансов. На решающей карте Split FURIA повела 7:3, однако Paper Rex оформила камбэк, выиграв 10 раундов подряд без единого ответа со стороны соперника, и закрыла карту 13:7.

MVP серии стал россиянин Илья something Петров с K/D 56-34. FURIA опустилась в нижнюю сетку. Valorant Masters Santiago 2026 проходит в Сантьяго с призовым фондом $ 1 млн.

12 лучших команд мира, $ 1 млн и первый трофей сезона: стартовал Valorant Masters Santiago
