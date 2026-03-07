В Deadlock вышел крупный патч — переработаны более 30 героев и экономика карты

Valve выпустила масштабное обновление для Deadlock. Патч от 6 марта затронул механики передвижения, баланс объектов на карте, предметы и большинство героев.

Теперь можно прыгать во время скольжения, а прыжок после рывка даёт кратковременный бонус к управлению в воздухе. Последовательное наложение контроля ослаблено: снижение эффекта увеличено с 8/24% до 10/30%.

Святилища получили раздельное HP 5000 у первого и 10 000 — у второго. Усиленные трупперы наносят на 60% больше урона вместо 40%. Волны крипов с 35-й минуты приходят каждые 20 секунд вместо 25. Повышены награды за ключевые объекты: Стражи — 1500 душ, Ходоки — 4000, Святилища — 2000, Мид-босс — 3000. На карте добавлены два новых нейтральных лагеря.

Среди изменений в предметах — новый T1 Spirit-предмет Golden Goose Egg, переименование Backstabber в Stalker с новой механикой срабатывания, а также переработка Siphon Bullets, который теперь крадёт 2,5% от максимального HP врага за пулю.

Новый предмет Golden Goose Egg Фото: Valve

Изменения получили более 30 героев. Среди ключевых переработок:

Ivy — три способности переименованы, Air Drop больше не требует каст-тайма, но блокируется при получении урона;

Wraith — Card Trick получил систему мастей с уникальными эффектами. Telekinesis стал мгновенным подъёмом с выбором направления броска;

Mirage — Traveler теперь нацеливается на точку карты вместо юнита;

Vindicta — урон пуль теперь скейлится с Spirit Power, а Crow Familiar переработан в конусную атаку;

Haze — серия нерфов: ослаблены Sleep Dagger, Smoke Bomb и Bullet Dance;

Shiv — стамина снижена с 3 до 2, Killing Blow больше не нацеливается на юнита;

Bebop — хук теперь можно отменить.

С полным списком изменений можно ознакомиться в патчноуте.