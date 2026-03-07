Скидки
Pixar работает над мультфильмом «Корпорация монстров 3»

Издание Wall Street Journal сообщило, что студия Pixar решила вернуться к одной из своих культовых серий мультфильмов. В работу запущена третья часть «Корпорации монстров».

Когда именно начнётся полноценное производство триквела, пока неизвестно, как и дата премьеры. Подробности о сюжете анимационной картины раскроют позже.

Первая часть «Корпорации монстров» вышла в 2001 году. Картина рассказывает о чудовищах, которые получают энергию для своего города, пугая детей из реального мира. Лента собрала по всему миру более $ 570 млн при бюджете $ 115 млн, а также получила премию «Оскар» в категории «Лучшая песня». Премьера приквела ленты под названием «Университет монстров» состоялась в 2013 году. Мультфильм также стал успешным в мировом прокате, собрав более $ 740 млн.

