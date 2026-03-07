Расписание второго дня второй стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Сегодня, 7 марта, продолжается вторая стадия турнира ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждут восемь матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе.
Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на субботу, 7 марта
Корзина 1-0:
- 13:30. The MongolZ (Монголия) — Aurora (Турция);
- 16:00. Natus Vincere (Европа) — G2 Esports (Европа);
- 18:30. MOUZ (Европа) — Astralis (Швеция);
- 21:00. Team Spirit (Россия) — B8 Esports (Европа).
Корзина 0-1:
- 13:30. FaZe Clan (Европа) — paiN Gaming (Бразилия);
- 16:00. Legacy (Бразилия) — Monte (Европа);
- 18:30. FUT (Европа) — HEROIC (Европа);
- 21:00. FURIA (Бразилия) — 3DMAX (Европа).
