В CS 2 покажут скины из кейсов до открытия — пока только игрокам из Германии

Valve объявила о введении «Рентгеновского сканера» для игроков из Германии в Counter-Strike 2. Нововведение вступит в силу с 16 марта — с этого момента немецкие игроки смогут открывать кейсы только через сканер.

Сканер позволит заранее увидеть предмет внутри кейса до его покупки. Однако Valve ввела ряд ограничений: за раз можно просканировать только один контейнер любого типа, а следующий — только после получения предыдущего предмета. Просканированные кейсы считаются использованными — их нельзя обменять или продать на торговой площадке Steam. Повторное сканирование одного и того же контейнера невозможно.

Сам сканер является эксклюзивным предметом и не подлежит передаче. Вместе с ним игроки получат одноразовый непередаваемый скин «Настоящий P250 | X-Ray», который необходимо забрать перед первым использованием сканера.

Механика введена для соответствия немецкому законодательству, регулирующему лутбоксы. Аналогичный сканер появился у французских игроков ещё в 2019 году. В феврале 2026 года на Valve подали в суд в США по аналогичному поводу — истцы обвинили компанию в пропаганде азартных игр через систему открытия кейсов.