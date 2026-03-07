Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В CS 2 покажут скины из кейсов до открытия — пока только игрокам из Германии

В CS 2 покажут скины из кейсов до открытия — пока только игрокам из Германии
Комментарии

Valve объявила о введении «Рентгеновского сканера» для игроков из Германии в Counter-Strike 2. Нововведение вступит в силу с 16 марта — с этого момента немецкие игроки смогут открывать кейсы только через сканер.

Сканер позволит заранее увидеть предмет внутри кейса до его покупки. Однако Valve ввела ряд ограничений: за раз можно просканировать только один контейнер любого типа, а следующий — только после получения предыдущего предмета. Просканированные кейсы считаются использованными — их нельзя обменять или продать на торговой площадке Steam. Повторное сканирование одного и того же контейнера невозможно.

Сам сканер является эксклюзивным предметом и не подлежит передаче. Вместе с ним игроки получат одноразовый непередаваемый скин «Настоящий P250 | X-Ray», который необходимо забрать перед первым использованием сканера.

Механика введена для соответствия немецкому законодательству, регулирующему лутбоксы. Аналогичный сканер появился у французских игроков ещё в 2019 году. В феврале 2026 года на Valve подали в суд в США по аналогичному поводу — истцы обвинили компанию в пропаганде азартных игр через систему открытия кейсов.

Материалы по теме
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из-за лутбоксов в CS 2 и Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android