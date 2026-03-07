Зрители оценили мультфильм «Прыгуны» на уровне «Головоломки» и «Элио»

6 марта состоялась премьера мультфильма «Прыгуны» — новой анимационной ленты студии Pixar. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

«Прыгуны» получили оценку А. Таким образом, новую картину оценили на уровне популярных мультфильмов Pixar, таких как обе части «Головоломки», «Элио», «Элементарно» и «История игрушек 4». При этом «Прыгуны» понравились зрителям меньше, чем «Суперсемейка 2» (А+) и «Тайна Коко» (А+).

Фото: CinemaScore

«Прыгуны» рассказывают о женщине-учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.