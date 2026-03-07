Скидки
Disney отменила ремейк мультфильма «Робин Гуд» с живыми актёрами

Disney отменила ремейк мультфильма «Робин Гуд» с живыми актёрами
Режиссёр мультфильма «Райя и последний дракон» Карлос Лопес Эстрада провёл сессию ответов на вопросы на форуме Reddit. Постановщик рассказал о состоянии ремейка классической анимационной картины Disney «Робин Гуд».

По словам Эстрады, компания Disney закрыла проект. Он должен был выступить режиссёром ленты, но теперь её не выпустят. Постановщик заявил, что сожалеет об отмене картины, ведь она могла получиться особенной.

К сожалению, ремейк «Робин Гуда» отменили. Я говорю «к сожалению», потому что на самом деле думал, что в нём было что-то действительно особенное и оригинальное. Мы придумали для него поистине необыкновенную музыку.

Оригинальный мультфильм «Робин Гуд» вышел в 1973 году. Лента выступает адаптацией классической истории о доблестном грабителе из Шервудского леса, но с антропоморфными животными в качестве главных героев. Ремейк разрабатывался с 2020 года и задумывался как гибрид живой съёмки с компьютерной графикой. Проект должен был выйти на стриминговом сервисе Disney+.

