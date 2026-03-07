Квентин Тарантино завершил написание комедийной пьесы — премьера осенью 2027 года

Издание Variety сообщило, что культовый режиссёр Квентин Тарантино завершил написание своей собственной пьесы. Таким образом, именно театральная постановка станет его следующим проектом, а не фильм.

По данным СМИ, комедийная пьеса написана в духе «старомодного британского фарса». Теперь Тарантино приступит к формированию актёрского состава, куда войдут как звёзды кино, так и молодые артисты. Премьера пьесы может состояться осенью 2027 года в британском театре Вест-Энд.

Ранее сообщалось, что заключительным фильмом Квентина Тарантино должен был стать «Кинокритик», но он отказался от проекта. После этого режиссёр заявил, что пишет пьесу и если она окажется хитом, то он снимет фильм по ней.