Зрители оценили фильм ужасов «Невеста!» с Кристианом Бэйлом ниже «Крика 7»

Зрители оценили фильм ужасов «Невеста!» с Кристианом Бэйлом ниже «Крика 7»
6 марта состоялась мировая премьера фильма ужасов «Невеста!» — ремейка «Невесты Франкенштейна» 1935 года, с Кристианом Бэйлом («Тёмный рыцарь») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку С-. Таким образом, новый фильм ужасов понравился зрителям меньше, чем недавний «Крик 7» (В-). Кроме того, ленту оценили ниже популярной мелодрамы «Грозовой перевал» (В). Критики также смешанно встретили «Невесту!»: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 60% свежести.

Фото: CinemaScore

«Невеста!» рассказывает альтернативную историю о знаменитом монстре Франкенштейна. Он вместе с доктором отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности.

Что пишут критики про «Невесту!»:
«Нелепая, но стильная драма»: критики смешанно оценили «Невесту!» с Кристианом Бэйлом
