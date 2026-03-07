PARIVISION обыграла Yellow Submarine на старте PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

PARIVISION одержала победу над Yellow Submarine со счётом 2:0 в стартовом матче PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Для обеих команд это была первая очная встреча.

Первая карта уверенно отошла команде Клемента Puppey Иванова. На второй карте PARIVISION также контролировала ход игры, однако до 47-й минуты преимущество по золоту не превышало 10 тыс.

PARIVISION прошла в корзину 1-0, Yellow Submarine опустилась в корзину 0-1. Соперники обеих команд во втором раунде определятся по итогам игрового дня.

Следующие матчи пройдут 8 марта. PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 16 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.