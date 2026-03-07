Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION обыграла Yellow Submarine на старте PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

PARIVISION обыграла Yellow Submarine на старте PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии

PARIVISION одержала победу над Yellow Submarine со счётом 2:0 в стартовом матче PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Для обеих команд это была первая очная встреча.

Первая карта уверенно отошла команде Клемента Puppey Иванова. На второй карте PARIVISION также контролировала ход игры, однако до 47-й минуты преимущество по золоту не превышало 10 тыс.

PARIVISION прошла в корзину 1-0, Yellow Submarine опустилась в корзину 0-1. Соперники обеих команд во втором раунде определятся по итогам игрового дня.

Следующие матчи пройдут 8 марта. PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 16 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.

Материалы по теме
MiLAN стал тренером Team Spirit по Dota 2 на тестовый период
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android